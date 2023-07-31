На Миколаївщині судитимуть командира та двох військовослужбовців «ДНР», які катували мирних жителів на окупованих територіях області.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Слідством встановлено, що командир та його двоє підлеглих військовослужбовців були з 127 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу «ДНР». З початку окупації Баштанського району Миколаївської області командир полку очолив «військову комендатуру» в окупованому селищі. За його наказом підлеглі військовослужбовці затримували місцевих, шукаючи людей з активною громадянською позицією.

Зазначається, що підозрювані затримали чотирьох колишніх військовослужбовців ЗСУ. Їх допитували та катували, вимагаючи здати позиції сил ЗСУ. Також їм пропонували співпрацювати з росіянами.

— Під час утримання цивільних систематично били, при цьому застосовуючи сексуальне насильство, погрожували їм розправою, утримували у нелюдських умовах, — йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт за фактами вчинення державної зради та порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 111, частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 КК України) скеровано до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що суд продовжив арешт військовому-зраднику, який інформував військових РФ на Кінбурнській косі про дії та місцезнаходження українських підрозділів.

Нагадаємо, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який корегував російські ракети, визнано винним у державній зраді – його засуджено до довічного увʼязненя.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині судитимуть організовану групу «гауляйтерів», які співпрацювали з росіянами під час окупації Горохівської громади Баштанського району.