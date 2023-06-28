Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який корегував російські ракети, визнано винним у державній зраді.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Як повідомляється, у суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України.

Зрадник надавав представникам Російської Федерації наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в місті Миколаєві та Миколаївській області.

За даними слідства, прокурори просили максимально можливе покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна (частина 2 статті 111 КК України).

Нагадаємо, суд проводив «таємне» засідання, де розглядали докази держзради колишнього очільника Миколаївської окружної прокуратури.

Раніше повідомлялось, прокурор-зрадник у суді визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.