Приморский районный суд Одессы на «тайном» заседании рассмотрит материалы по делу о государственной измене, совершенном экс-главой Николаевской окружной прокуратуры Геннадием Германом в период военного положения.

Об этом стало известно на судебном заседании в понедельник, 16 января, сообщает «Центр журналистских расследований».

В начале судебного заседания родственники военных, погибших в результате ракетного удара по казарме в Николаеве 18 марта, обратились в суд с ходатайством приобщить их к делу в качестве потерпевших.

Однако прокурор предложил оставить это ходатайство на рассмотрение суда, заявив, что статья «Государственная измена», по которой обвиняют Геннадия Германа, не предусматривает обязательное наличие потерпевших. Против удовлетворения ходатайства возразил адвокат Германа, заявивший, что в обвинительном акте информации о наведении прокурором вражеского огня именно по военной казарме нет. Суд отклонил ходатайство родственников военных.

Издание отмечает, что в судебном заседании было принято рассмотрение не всех материалов, учитывая наличие у них информации, содержащей государственную тайну, а также конфиденциальные данные о частной жизни обвиняемого. Для рассмотрения этой части материалов решили назначить отдельное заседание на другой день. Прокурор зачитал перечень всех материалов, приобщенных к делу о государственной измене, совершенном Геннадием Германом. Суд утвердил порядок рассмотрения доказательств. Обвинительный акт должен рассматриваться на следующем судебном заседании.

Ранее адвокат экс-главы Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа заявлял, что его клиент не причастен к этому обстрелу, подтвердил, что тот корректировал огонь по Николаевской ОГА.