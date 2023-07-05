На Миколаївщині судитимуть організовану групу «гауляйтерів», які співпрацювали з росіянами під час окупації Горохівської громади Баштанського району.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Повідомляється, що у 2022 році, під час окупації військовими РФ Горохівської громади Баштанського району, було створено так звану «Військово-цивільну адміністрацію Олександрівської ОТГ Баштанського району Миколаївської області». Керувати нею призначили проросійськи налаштовану місцеву мешканку с. Олександрівка.

Псевдокерівниця для роботи залучила ще двох жінок з сіл Олександрівка та Горохівське. Першу з яких призначила своїм першим заступником, а другу – головою села Горохівське.

У прокуратурі зазначили, що підозрювані жінки у вересні 2022 року на окупованій території Горохівської громади організували та провели псевдореферендум щодо входження до складу РФ.

Зараз обвинувачених розшукують. Суд наклав арешт на їхнє майно – житловий будинок та земельну ділянку, на загальну суму 320 тис. грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що суд продовжив арешт військовому-зраднику, який інформував військових РФ на Кінбурнській косі про дії та місцезнаходження українських підрозділів.

Нагадаємо, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який корегував російські ракети, визнано винним у державній зраді – його засуджено до довічного увʼязненя.