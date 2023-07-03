Суд продовжив арешт військовому-зраднику, який інформував військових РФ на Кінбурнській косі про дії та місцезнаходження українських підрозділів.

Про це свідчить відповідна ухвала Центрального районного суду Миколаєва.

Зрадником виявився громадянин України та український військовий, який займав посаду «гідроакустика відділення технічних засобів розвідки військової частини». Він також є уроженцем села Березівка Сюмсінського району Республіки Удмуртія Російської Федерації.

Зрадник передавав всю інформацію російським окупантам через соцмережу Telegram та отримував за це гроші. Зокрема, він попереджав ворога про наміри ЗСУ відпрацювати по позиціях військових РФ на Кінбурнській косі, пропонував окупантам «більш ефективний план наступу» на позиції українських військових вздовж акваторії Дніпробузького лиману, корегував ворожі удари по позиціях свого підрозділу а також надсилав адреси, з яких українські захисники вели артобстріли ворожих позицій.

Він також отримав від ворога завдання зʼясувати, чи знаходиться за певною адресою штаб військовослужбовців ЗС України, й надіслати відповідне фото. Росіяни планували завдати по цьому місцю ракетний удар. Однак зрадник зʼясував, що українських військових там не було.

Наразі зрадника обвинувачують у державній зраді (частина 2 статті 111 КК України», йому загрожує довічне увʼянення.

У суді прокурор клопотав продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Сторона захисту просила суд відмовити у клопотанні.

Однак суд вирішив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави з 29 червня до 3 серпня включно.

Нагадаємо, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який корегував російські ракети, визнано винним у державній зраді – його засуджено до довічного увʼязненя.