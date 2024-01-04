У Миколаївській області судитимуть двох російських військових, які під час окупації Шевченківської громади знущалися та катували місцевих жителів.

Йдеться про військових першої мотострілкової роти, першого мотострілкового батальйону 126 окремої гвардійської Горлівської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади берегової оборони ЗС РФ, повідомили в прокуратурі Миколаївської області.

Окупанти викрадали патріотично налаштованих чоловіків, вивозили їх за межі населеного пункту, де на відкритій місцевості били людей та інсценували розстріл. Вони намагалися отримати від потерпілих інформацію щодо їхньої причетності до підтримки ЗСУ та дій, якими мешканці намагалися послабити окупаційні дії РФ.

Наразі встановили 7 цивільних, які постраждали від знущання окупантів. За скоєне росіянам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині заочно судитимуть командира та двох військовослужбовців «ДНР», які катували мирних жителів на окупованих територіях області.