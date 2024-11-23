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Франція дозволила Україні бити по РФ своїми ракетами

Офіційний Париж надав Україні дозвіл на удари по російській території за допомогою французьких ракет великої дальності.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю ВВС.

За його словами, українське військо може робити це лише «в цілях самооборони». А втім, міністр не підтвердив, чи французька зброя вже використовувалася.

Він вважає, що у Заходу не має бути жодних «червоних ліній» у підтримці України.

На запитання про те, чи може це означати навіть участь французьких військ у бою, французький дипломат сказав: «Ми не відкидаємо жодного варіанта».

Окрім того, Барро вкотре наголосив, що Франція не проти запрошення України до НАТО.

«Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення, і тому в наших дискусіях із друзями та союзниками, друзями та союзниками України ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій», —  запевнив міністр.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден вперше дозволив застосовувати Україні далекобійні ракет ATACMS по території Росії.

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