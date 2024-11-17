Байден вперше дозволив Україні бити по території РФ ракетами ATACMS

Президент США Джо Байден. Ілюстраційне фото

Президент США Джо Байден вперше дозволив застосовувати Україні далекобійні ракет ATACMS по території Росії.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб США.

Згідно зі словами чиновників, спочатку далкобійні ракети, скоріше за все, будуть використані для захисту сил Збройних сил України у Курській області.

Зазначається, що це рішення Байдена сталося за два місяці до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України.

Окрім цього, дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або ATACMS, став відповіддю на рішення росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники.

Посадовці США, з якими поспілкувався NYT, зазначили, що вони не очікують, що дозвіл на застосування ATACMS кардинально змінить хід війни. Однак, за їхніми словами, рішення стане попередженням Пхеньяну, щоб він не надсилав більше своїх військових.

Водночас деякі американські посадовці висловили побоювання, що удари ракетами ATACMS по території росії спонукатимуть путіна застосувати силу проти США та їхніх союзників. Інші ж навпаки заявили, що вважають ці побоювання перебільшеними.