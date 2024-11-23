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За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Путін, — розсекречені документи розвідки США

Віктор Ющенко, фото: УНІАНВіктор Ющенко, фото: УНІАН

Розвідка США частково розсекретила документи, в яких йдеться про вбивства російськими спецслужбами політичних опонентів президента Росії Володимира Путіна. Серед них є згадки про отруєння експрезидента Віктора Ющенка.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Національної розвідки США, який частково розсекретили на запит журналістів.

У документі перераховується низка схожих убивств. Розвідка вважає, що до них причетні російські спецслужби, а санкціонував усе особисто Путін.

Ціллю кремля є «політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою». Таким, вказано у звіті, є є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння.

«... політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою. Яскравим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше у Росії помер опозиційний політик Олексій Навальний у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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