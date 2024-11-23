Зеленський чекає почути пропозиції Трампа щодо завершення війни вже в січні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, 27 вересня 2024 року, фото: Офіс президента України

Україна має всі шанси закінчити війну вже наступного року. Пропозиції щодо цього президент Володимир Зеленський очікує почути від новообраного лідера США Дональда Трампа.

Про це він сказав під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine, передає «Інтерфакс-Україна».

— Я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни, — заявив глава держави.

Також Зеленський укотре повторив, що Київ відкритий до пропозицій лідерів африканських, азійських та арабських країн.

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На його думку, Глобальний Південь буде на боці України та «на боці закінчення війни», коли США матимуть «сильнішу позицію».

— Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну, — прим.). Є відповідні кроки для цього... Ми розуміємо, що росія на всі ці кроки не піде. Але є Статут ООН, і всі наші кроки, які базуються на Статуті ООН, партнери підтримають, — запевнив Зеленський.

Зокрема він прокоментував можливу зустріч, зазначивши, що це залежить від багатьох речей, як от від легітимності проведення.

— Якщо ми хочемо зустрічей, на яких розв’язуються якісь питання, то, напевно, на це мають бути відповідні законодавчі можливості, доступні після інавгурації. Якщо в нас будуть певні підготовчі зустрічі, вони можуть бути до інавгурації, — зауважив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що до зустрічі важливо не дати «можливості тим чи іншим хвилям, тим чи іншим оточенням посварити президента України та президента США». Він додав, що «охочих багато».

Зокрема минулого тижня новий президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні.

Нагадаємо, що за кілька днів після виборів Дональд Трамп-молодший син новообраного президента США, опублікував у своєму Instagram відео, що висміює президента України Володимира Зеленського. У ролику йдеться про те, що Україна втратить підтримку Сполучених Штатів через 38 днів.