  • субота

    23 листопада, 2024

  • 0.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 0.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський чекає почути пропозиції Трампа щодо завершення війни вже в січні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп, 27 вересня 2024 року, фото: Офіс президента УкраїниВолодимир Зеленський та Дональд Трамп, 27 вересня 2024 року, фото: Офіс президента України

Україна має всі шанси закінчити війну вже наступного року. Пропозиції щодо цього президент Володимир Зеленський очікує почути від новообраного лідера США Дональда Трампа.

Про це він сказав під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine, передає «Інтерфакс-Україна».

— Я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни, — заявив глава держави.

Також Зеленський укотре повторив, що Київ відкритий до пропозицій лідерів африканських, азійських та арабських країн.

Реклама

На його думку, Глобальний Південь буде на боці України та «на боці закінчення війни», коли США матимуть «сильнішу позицію».

— Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну, — прим.). Є відповідні кроки для цього... Ми розуміємо, що росія на всі ці кроки не піде. Але є Статут ООН, і всі наші кроки, які базуються на Статуті ООН, партнери підтримають, — запевнив Зеленський.

Зокрема він прокоментував можливу зустріч, зазначивши, що це залежить від багатьох речей, як от від легітимності проведення. 

— Якщо ми хочемо зустрічей, на яких розв’язуються якісь питання, то, напевно, на це мають бути відповідні законодавчі можливості, доступні після інавгурації. Якщо в нас будуть певні підготовчі зустрічі, вони можуть бути до інавгурації, — зауважив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що до зустрічі важливо не дати «можливості тим чи іншим хвилям, тим чи іншим оточенням посварити президента України та президента США». Він додав, що «охочих багато». 

Зокрема минулого тижня новий президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні.

Нагадаємо, що за кілька днів після виборів Дональд Трамп-молодший син новообраного президента США, опублікував у своєму Instagram відео, що висміює президента України Володимира Зеленського. У ролику йдеться про те, що Україна втратить підтримку Сполучених Штатів через 38 днів.

Останні новини про: Війна в Україні

Виплати сім'ям цивільних, які загинули при захисті України, планують збільшити до ₴15 млн
Російське угруповання на фронті налічує близько 580 тис. солдатів, — ГУР
Зеленський розкритикував Верховну Раду за скасування засідання через загрозу ракетного удару
Реклама

Читайте також:

новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Табунщик відповів, чи збереться медична комісія облради після оголошеної підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Третя офлайн-сесія за час війни: депутати Миколаївської облради обрали Табунщику заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради

Олена Козубовська
новини

У Миколаївській облраді зʼявились нові депутатки від партії «Наш край», яку влада намагається заборонити

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський розкритикував Верховну Раду за скасування засідання через загрозу ракетного удару
Російське угруповання на фронті налічує близько 580 тис. солдатів, — ГУР
Виплати сім'ям цивільних, які загинули при захисті України, планують збільшити до ₴15 млн

Без світла на Миколаївщині завтра будуть дві черги споживачів, — обленерго

Аліса Мелік-Адамян

Згасла «Іскра». Що влада планує робити з покинутою будівлею кінотеатру в Миколаєві?

На Миколаївщині жителі сіл скаржаться на масове падіння горілих дерев в Андріївському урочищі