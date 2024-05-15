Ворог обстріляв Очаків, архівне фото «НикВести»

Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що вчора, 14 травня, о 09:50 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.

Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.