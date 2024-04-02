Вночі російські війська поцілили у енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Кіровоградщини
Про це повідомили Сили оборони півдня.
«На Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наслідки пошкодження уточнюються. Про факт ушкодження об’єкта енергетики на Кіровоградщині також повідомила місцева влада.
За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 2 квітня війська РФ атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (окупований Крим). Сили ППО знищили дев’ять Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської області.
Нагадаємо, що 29 березня внаслідок російської нічної атаки є пошкодження енергетики в шести областях — Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій.
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Вночі російські війська поцілили у енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Кіровоградщини
Про це повідомили Сили оборони півдня.
«На Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наслідки пошкодження уточнюються. Про факт ушкодження об’єкта енергетики на Кіровоградщині також повідомила місцева влада.
За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 2 квітня війська РФ атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (окупований Крим). Сили ППО знищили дев’ять Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської області.
Нагадаємо, що 29 березня внаслідок російської нічної атаки є пошкодження енергетики в шести областях — Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій.