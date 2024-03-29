Нічна атака пошкодила об'єкти енергетики в шести областях України, фото з відкритих джерел

Внаслідок російської нічної атаки є пошкодження енергетики в шести областях — Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

У деяких регіонах було застосовано аварійні відключення.

У Міністерстві енергетики заявили, що було пошкоджено енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Так, у Дніпропетровській області обстріляно об'єкти теплової генерації. На Івано-Франківщині пошкоджено обладнання на енергооб'єкті.

Також пошкоджено обладнання внаслідок ударів по об'єктах генерації у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, що у ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 березня сили протиповітряної оборони збили 26 раке та 58 ударних безпілотників типу Shahed, якими російська армія намагалася атакувати Україну.