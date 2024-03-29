Внаслідок російської нічної атаки є пошкодження енергетики в шести областях — Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
У деяких регіонах було застосовано аварійні відключення.
У Міністерстві енергетики заявили, що було пошкоджено енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
Так, у Дніпропетровській області обстріляно об'єкти теплової генерації. На Івано-Франківщині пошкоджено обладнання на енергооб'єкті.
Також пошкоджено обладнання внаслідок ударів по об'єктах генерації у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, що у ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 березня сили протиповітряної оборони збили 26 раке та 58 ударних безпілотників типу Shahed, якими російська армія намагалася атакувати Україну.
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Внаслідок російської нічної атаки є пошкодження енергетики в шести областях — Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
У деяких регіонах було застосовано аварійні відключення.
У Міністерстві енергетики заявили, що було пошкоджено енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
Так, у Дніпропетровській області обстріляно об'єкти теплової генерації. На Івано-Франківщині пошкоджено обладнання на енергооб'єкті.
Також пошкоджено обладнання внаслідок ударів по об'єктах генерації у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, що у ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 березня сили протиповітряної оборони збили 26 раке та 58 ударних безпілотників типу Shahed, якими російська армія намагалася атакувати Україну.