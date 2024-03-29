У ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також, 28 березня РФ двічі обстріляли область. О 09:53 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Крім того, о 22:31 обстріли з артилерії фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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У ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також, 28 березня РФ двічі обстріляли область. О 09:53 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Крім того, о 22:31 обстріли з артилерії фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.