Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури в центрі Миколаєва.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».

Імовірно, окупанти задіяли балістичну ракету «Іскандер-М», але Віталій Кім не підтвердив даної інформації. Зокрема, він розповів, що ракета розірвалась між будівлями, внаслідок чого посіченим склом травмувались 6 людей. Ще одна жінка від отриманих травм загинула.

— Зараз ліквідовуємо наслідки. По одному з підприємств в центрі міста вдарили окупанти вдень, ми не бачили навіть вильоту. Не буду давати припущення щодо типу ракет, нехай встановить експертиза. На зараз 6 постраждалих. Я не хочу казати про деталі. Там посікло склом, тому що ракета розвірвалась між будівлями, тому основні поранення від скла. Стан буде добрий, сподіваюсь, на сьогодні в нас не буде більше жертв, — сказав Віталій Кім.

Обстріл Миколаєва 21 березня, фото: ДСНС Миколаївщини Обстріл Миколаєва 21 березня, фото: ДСНС Миколаївщини Обстріл Миколаєва 21 березня, фото: ДСНС Миколаївщини

За словами начальника ОВА, обстріли почастішали через те, що росіяни отримали нову кількість ракет, якими обстрілює Одесу та Миколаїв.

— Це вже другий раз за тиждень. Частіше, ніж було. Це повʼязано з тим, що вони завезли певну кількість ракет напрямку півдня і обстрілюють нас з Одесою. Вважаємо, що вони залишились.

Нагадаємо, обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.