Наслідки обстрілу Миколаєва 17 березня. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Вдень 21 березня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу загинула жінка, є постраждалі.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Станом на 15:15 відомо про одну загиблу жінку та четверо постраждалих людей (три жінки та один чоловік).

Наразі ще триває пошуково-рятувальна операція.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі комунальники обстежують житловий сектор. По багатоповерховій забудові — без пошкоджень.

За інформацією телеграм-каналу «Миколавський Ваньок», росіяни били балістичною ракетою.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.