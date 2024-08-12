Пожежа в Андріївському лісі, що на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області

Зранку 11 серпня в Андріївському лісі, що у Миколаївському районі, виникла пожежа, яка через поривчастий вітер швидко поширилась на значну площу.

Горіли лісові насадження, хвойний настил, суха трава та очерет. Впритул до лісу розташоване село Ковалівка, існувала загроза для приватного житлового сектору, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області станом на ранок 12 серпня.

«Вкрай важко було стримувати стихію, на жаль вогнем знищено два житлових будинки та три господарчі споруди», — повідомили надзвичайники.

За їх словами, наразі відкритих осередків горіння не спостерігається. До чергування та моніторингу від ДСНС залучено 98 вогнеборців та 18 одиниць техніки, від лісгоспу 18 людей та чотири спецавтомобілі.

Рятувальники, а також техніка Одеського гарнізону служби цивільного захисту, які звечора та вночі допомагали в гасінні пожежі, повертаються до місця дислокації.

Зазначається, що в гасінні суттєву допомогу надавало місцеве населення, техніка й вогнеборці місцевої пожежної охорони «Широколанівка», для доставлення води автоцистерни Ольшанського цементного заводу, ТОВ «Агротранс», трактори з бочками й трактори з плугами фермерських господарств.

Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.