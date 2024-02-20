Кінбурнська коса, фото з відкритих джерел

Служба безпеки України повідомила про підозру спецпризначенцю Головного управління Генерального штабу ЗС Росії, який під прикриттям «добровольця» захоплював Кінбурнську косу у 2022 році.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Правоохоронці повідомили, що перебуваючи на території тимчасово захопленої громади, він відповідав за придушення руху опору в регіоні й організовував масові репресії проти місцевих жителів.

За даними СБУ, йдеться про уродженця російського міста Кемерово Євгена Делі.

За інформацією правоохоронців, до початку повномасштабного вторгнення РФ Делі проходив службу у 10-й окремій бригаді спецпризначення ГРУ. Після 24 лютого 2022 року він діяв під прикриттям командира артилерійського підрозділу «добровольчого штурмового корпусу», який брав участь у захопленні Кінбурнського півострова.

«У серпні 2022 року фігурант разом з підлеглими приїхав до будинку місцевого мешканця. У подвір’ї рашисти схопили чоловіка, зв’язали його і кинули у вантажівку. Потім потерпілого привезли до російської катівні, де щонайменше 6 днів били, гасили на його тілі недопалки та погрожували вбивством. Так окупанти намагались вибити з нього підтвердження співпраці із Силами оборони», – повідомляють у СБУ.

«Зізнань» окупанти не отримали, а чоловіка з множинними забоями, травмами хребта і внутрішніх органів вивезли та викинули ледь притомного поблизу захопленого на той час Херсона.

Також за наказом Делі загарбники викрали мешканку селища Покровське і протягом доби тримали її прикованою до стільця в одному із захоплених будинків. Потім потерпілу в багажнику авто вивезли до катівні на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де протягом 3-х днів тримали без їжі та води. Попри жорстокі тортури, рашисти не почули від жінки жодних «зізнань» і після цього викинули її на відкритій місцевості півострова.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Делі про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені воєнні злочини. Зловмисника повністю ідентифіковано, в подальшому його буде знайдено й покарано.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу по окупантах там. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

Наразі на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині наразі включена до комплексу заходів з наступальних дій.