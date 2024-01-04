Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи. Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

Про це повідомив заступник директора Національного природного парку «Білобережжя Святослава» Павло Холодняк, йдеться у статті «Повернемо забутих куланів: як ревайлдинг допоможе відновити заповідні степи півдня».

За час окупації на Кінбурнській косі вигоріло щонайменше 6,5 тисячі гектарів Національного природного парку «Білобережжя Святослава»: це лісові масиви, степові зони, плавневі системи, низинні рослини. Деякі зони заповідної території були повторно уражені пʼять разів, повідомив Павло Холодняк.

— За всі свої роки ці землі такого ще не бачили. Постраждав не тільки нацпарк, а уся лівобережна частина. Це загалом погіршення усього тамтешнього біорозмаїття, — сказав заступник директора нацпарку.

Сьогодні тварини існувати там не можуть, переконаний Павло Холодняк. Однак у майбутньому відновити Кінбурнську косу можливо — після деокупації природі насамперед потрібно буде дати відпочити, додав він.

— Наприклад, лісовим масивам потрібно, щоб коренева система, яка була вражена, теж відпочила. Щоб перегнила і залишила під собою вже здоровий грунт. Але цю територію будуть дуже довго розміновувати. І під час цього природа встигне відпочити після усіх жахливих подій. Потім вже буде проведено експертний аналіз та натурне обстеження, — пояснив Павло Холодняк.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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