У ніч проти 22 квітня сили протиповітряної оборони збили 5 із 7 ударних безпілотників та один розвідувальний дрон, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили 7 «Шахедів» із мису Чауда (окупований Крим) та 3 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із тимчасово окупованої території Донеччини.
У результаті бойової роботи підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони протягом ночі знищили 5 ударних «шахедів», а зранку — безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Усі збили на Одещині.
Нагадаємо, що впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.
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У ніч проти 22 квітня сили протиповітряної оборони збили 5 із 7 ударних безпілотників та один розвідувальний дрон, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили 7 «Шахедів» із мису Чауда (окупований Крим) та 3 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із тимчасово окупованої території Донеччини.
У результаті бойової роботи підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони протягом ночі знищили 5 ударних «шахедів», а зранку — безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Усі збили на Одещині.
Нагадаємо, що впродовж 20 квітня російські війська обстріляли три громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.