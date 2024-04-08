У ніч проти 8 квітня сили протиповітряної оборони збили одну ракету, а також 17 із 24 ударних БпЛА, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що війська РФ атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 «шахедами» із мису Чауда (Крим), районів Курська, Єйська (РФ).
У результаті протиповітряного бою Сили оборони України знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних дронів в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».
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У ніч проти 8 квітня сили протиповітряної оборони збили одну ракету, а також 17 із 24 ударних БпЛА, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що війська РФ атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 «шахедами» із мису Чауда (Крим), районів Курська, Єйська (РФ).
У результаті протиповітряного бою Сили оборони України знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних дронів в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».