Над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що уночі, 8 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної роботи, уламками збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок атаки у Вознесенському районі знеструмлено 14 населених пунктів та один частково. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.
Так, 7 квітня, об 11:40 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очакова Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора о 17:20 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія між населеними пунктами Веснянської громади.
Нагадаємо, у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.
Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.
О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
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Над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що уночі, 8 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної роботи, уламками збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок атаки у Вознесенському районі знеструмлено 14 населених пунктів та один частково. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.
Так, 7 квітня, об 11:40 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очакова Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора о 17:20 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія між населеними пунктами Веснянської громади.
Нагадаємо, у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.
Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.
О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.