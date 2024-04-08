Електроопора. Фото: УНІАН

Над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що уночі, 8 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної роботи, уламками збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок атаки у Вознесенському районі знеструмлено 14 населених пунктів та один частково. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.

Так, 7 квітня, об 11:40 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очакова Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 17:20 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія між населеними пунктами Веснянської громади.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.

Також 5 квітня, о 15:20 та 15:23, ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії та території Куцурубської громади.

О 21:27 та 23:00 ворог завдавав мінометних обстрілів по Очаківу та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.