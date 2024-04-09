Збиття ворожих дронів, фото з відкритих джерел

У ніч проти 9 квітня росіяни запустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі ворожі цілі.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що збиття фіксували в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей.

Дрони запускали із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська у РФ.

Також вдарили по Україні чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини.

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».