У ніч проти 9 квітня росіяни запустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі ворожі цілі.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Зазначається, що збиття фіксували в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей.
Дрони запускали із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська у РФ.
Також вдарили по Україні чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини.
Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».
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У ніч проти 9 квітня росіяни запустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі ворожі цілі.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Зазначається, що збиття фіксували в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей.
Дрони запускали із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська у РФ.
Також вдарили по Україні чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини.
Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».