Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура Миколаївщини.

У Миколаєві арештували трьох жінок за підозрою у крадіжці понад 70 тисяч гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

За даними слідства, троє жінок, 52-х, 25-ти та 17-ти років ошукали пенсіонерку та вкрали у неї гроші.

«Вони постукали до квартири пенсіонерки та попросили склянку води. Жінка впустила незнайомок до оселі та пішла в іншу кімнату по воду, куди її супроводжувала одна із жінок. Коли вона пригостила незнайомку водою, та почала імітувати напад епілепсії, але через декілька хвилин жінці нібито стало краще та усі разом вони покинули квартиру. Згодом пенсіонерка виявила, що з її схованки зникли усі заощадження — понад 70 тисяч гривень», — розповіли у прокуратурі.

За кілька годин правоохоронцям вдалося розшукати та затримати підозрюваних. Їм оголосили про підозру у крадіжці в умовах воєнного стану (частина 4 статті 185 КК України). Зазначається, що двоє жінок раніше вже мали судимість.

Вкрадені гроші у затриманих забрали. Наразі суд відправив їх під варту із заставою: двом — 60 560 гривень кожній, третій — 60 460 гривень. Жінкам загрожує до восьми років ув’язнення.

Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура Миколаївщини.

Затримання підозрюваних. Фото: прокуратура Миколаївщини.

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області активізувалися шахраї, які телефонують підприємцям від імені податкової та пропонують відкупитися від перевірки.