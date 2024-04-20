У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи після російської атаки 19 квітня. Всього загинули три людини, 24 — постраждали.

Про це повідомили у ДСНС.

Підрозділи ДСНС врятували 12 людей. Ще 51 людині надали допомогу психологи служби.

Наслідки удару по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини Наслідки удару по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини Наслідки удару по Дніпру, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло вісім людей — з них дві дитини. Постраждали 34 людини, зокрема одна дитина.

Нагадаємо, 19 квітня російська армія атакували Дніпропетровську область. По регіону запустили 11 ракет. Частину вдалось збити.