Ворожий удар по Дніпру 19 квітня. Фото Дніпропертровська ОВА

Російські війська атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і два об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

По регіону запустили 11 ракет. Частину вдалось збити, однак є влучання. За словами Сергія Лисака, У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. Загалом понад 25 поранених.

Наразі відомо про 8 загиблих з них двоє у Дніпрі (чоловік та жінка). Ще 6 людей загинуло у Синельниковому на Дніпропетровщині. Серед загиблих є діти.

Крім того, у Дніпрі призупинена робота залізничного вокзалу через масований російський обстріл, є поранені залізничники.

Ворожий удар по Дніпру 19 квітня. Фото Дніпропертровська ОВА

Ворожий удар по Дніпру 19 квітня. Фото Дніпропертровська ОВА

Як повідомляє «Укрзалізниця», є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.

Робота вокзалу у Дніпрі призупинена. Поїзди далекого сполучення і приміські поїзди наразі не курсують до станції Дніпро. Тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ і Горяїнове.

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове: №38 Київ — Запоріжжя, №80 Львів — Дніпро, №120 Київ — Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.

В Укрзалізниці закликають стежити за оперативними оновленнями у Телеграм-каналі УЗ, а за затримками — за посиланням.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська вдарили по господарчій споруді в Куцурубській громаді.