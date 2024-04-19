Російсько-окупаційні війська вдарили по господарчій споруді в Куцурубській громаді.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Удар стався о 10:05. Влучання зафіксували по господарчій споруді. Як зазначають у військовій адміністрації, постраждалих серед місцевих немає.
Такой вчора о 12:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Там про постраждалих також не повідомляється.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу 17 квітня по Очакову травмувались чотири людини. Всім медична допомога надана амбулаторно.
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Російсько-окупаційні війська вдарили по господарчій споруді в Куцурубській громаді.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Удар стався о 10:05. Влучання зафіксували по господарчій споруді. Як зазначають у військовій адміністрації, постраждалих серед місцевих немає.
Такой вчора о 12:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Там про постраждалих також не повідомляється.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу 17 квітня по Очакову травмувались чотири людини. Всім медична допомога надана амбулаторно.