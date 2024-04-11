У Миколаєві потрібні донори крові. Фото: «НикВести»

На п'ятницю, 12 квітня, у Миколаєві потрібні донори крові усіх груп.

Про це повідомляють у Миколаївській обласній станції переливання крові.

Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

З собою необхідно мати паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.