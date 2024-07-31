Чоловік наніс ножові поранення, ілюстративне фото з відкритих джерел

У Миколаєві слідчі поліції затримали чоловіка, який під час сварки наніс ножеві поранення своєму сину.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що вчора, 30 липня, до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління з медичного закладу надійшло повідомлення про те, що госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням.

«Поліцейські з’ясували, що потерпілий вдома посварився з 59-річним батьком і той, схопивши ножа, наніс родичу поранення в область живота. Після чого молодик пішов на вулицю, де і втратив свідомість. Побутова сварка закінчилася госпіталізацією 24-річного молодика та затриманням його батька», – йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Нині чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки завдав знайомому удару ножем в грудну клітку.