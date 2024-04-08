У неділю 7 квітня, під час патрулювання Центрального району Миколаєва, поліцейські отримали повідомлення, що неподалік від Варварівського мосту невідомі чоловіки, ймовірно, шукають або розкладають закладки.

Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.

За деякий час інспектори виявили громадян за орієнтуванням. Під час спілкування з поліцейськими, вони зізналися, що мають з собою згортки з наркотиками.

Зазначається, що на місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування всіх обставин.

У поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 309 ККУ.

У Миколаєві затримали чоловіків, які, ймовірно, ховали закладки з наркотиками / Фото: патрульна поліція У Миколаєві затримали чоловіків, які, ймовірно, ховали закладки з наркотиками / Фото: патрульна поліція

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у збуті психотропних речовин через «закладки».