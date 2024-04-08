У неділю 7 квітня, під час патрулювання Центрального району Миколаєва, поліцейські отримали повідомлення, що неподалік від Варварівського мосту невідомі чоловіки, ймовірно, шукають або розкладають закладки.
Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.
За деякий час інспектори виявили громадян за орієнтуванням. Під час спілкування з поліцейськими, вони зізналися, що мають з собою згортки з наркотиками.
Зазначається, що на місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування всіх обставин.
У поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 309 ККУ.
Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у збуті психотропних речовин через «закладки».
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
У неділю 7 квітня, під час патрулювання Центрального району Миколаєва, поліцейські отримали повідомлення, що неподалік від Варварівського мосту невідомі чоловіки, ймовірно, шукають або розкладають закладки.
Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.
За деякий час інспектори виявили громадян за орієнтуванням. Під час спілкування з поліцейськими, вони зізналися, що мають з собою згортки з наркотиками.
Зазначається, що на місце викликали слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування всіх обставин.
У поліції нагадали, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 309 ККУ.
Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у збуті психотропних речовин через «закладки».