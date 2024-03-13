Унаслідок нічної повітряної атаки в Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі, число яких наразі ще уточнюється.
Про це повідомили в Сумській обласній адміністрації.
Уночі 13 березня Суми атакував ударний безпілотник типу «шахед», який влучив багатоквартирний житловий будинок. Було пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.
За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Інформація щодо загиблих уточняється.
«Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі необхідні служби», – вказано в повідомленні.
Нагадаємо, що за добу армія країни терориста знову обстріляла Миколаївську область. Били по території Очаківської та Куцурубської громад.
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Унаслідок нічної повітряної атаки в Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі, число яких наразі ще уточнюється.
Про це повідомили в Сумській обласній адміністрації.
Уночі 13 березня Суми атакував ударний безпілотник типу «шахед», який влучив багатоквартирний житловий будинок. Було пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.
За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Інформація щодо загиблих уточняється.
«Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі необхідні служби», – вказано в повідомленні.
Нагадаємо, що за добу армія країни терориста знову обстріляла Миколаївську область. Били по території Очаківської та Куцурубської громад.