За добу армія країни терориста знову обстріляла Миколаївську область. Били по території Очаківської та Куцурубської громад.
Постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 12 березня, о 20:38 та о 22:02 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житлові будинки.
Також вчора о 23:58 ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.
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За добу армія країни терориста знову обстріляла Миколаївську область. Били по території Очаківської та Куцурубської громад.
Постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 12 березня, о 20:38 та о 22:02 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житлові будинки.
Також вчора о 23:58 ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.