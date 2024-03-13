Обстріл Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

За добу армія країни терориста знову обстріляла Миколаївську область. Били по території Очаківської та Куцурубської громад.

Постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 12 березня, о 20:38 та о 22:02 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житлові будинки.

Також вчора о 23:58 ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади.

Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.