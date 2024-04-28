Наслідки атак "Шахедами" по Миколаєву 28 квітня. Фото: ДСНС

У Миколаєві внаслідок ранкового удару 28 квітня постраждала будівля дитячої спортивної школи.

Про це повідомив очільник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого удару по місту Миколаїв пошкоджена будівля готелю. У сусідньому готелі були вибиті вікна, а також пошкоджено декілька автомобілів.

Крім того, пошкоджень зазнав об’єкт теплогенеруючої інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомили у пресцентрі Сил оборони півдня, наразі встановлюються всі обставини ворожих атак.

Також повідомлялося, що у ніч проти неділі, 28 квітня, росіяни здійснили атаку на Україну, застосувавши безпілотники та ракети. Захисники неба знищили п'ять ворожих БПЛА.