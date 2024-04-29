У неділю, 28 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що о 11:09 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади. Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вчора, 28 квітня внаслідок ворожого удару безпілотного літального апарату по місту Миколаїв пошкоджено будівлю готелю.
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У неділю, 28 квітня, російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що о 11:09 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади. Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вчора, 28 квітня внаслідок ворожого удару безпілотного літального апарату по місту Миколаїв пошкоджено будівлю готелю.