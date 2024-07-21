Вогнеборець гасить пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 25 пожеж.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Пожежі у Миколаївській області. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Пожежі у Миколаївській області. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що 20 липня, через падіння уламків збитого ворожого БпЛА у Широківській громаді Баштанського району відбулося займання сільськогосподарської техніки в складському приміщені та сухої трави, чагарників на відкритій території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метри та 5 гектарів.

Протягом дня рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння загорань на відкритих територіях. У Баштанському, Миколаївському, Вознесенському та Первомайському районах, а також у самому Миколаєві, вогонь знищив суху траву, чагарники, сміття, очерет та пожнивні залишки на загальній площі понад 28 гектарів. В одному з випадків постраждала 69-річна жінка, яка намалась самотужки загасити пожежу, отримала опіки ніг І-ІІІ ступеню.

У селі Яковлівка, що на Баштанщині горіло перекриття приватного житлового будинку. Вогнеборцям вдалось оперативно ліквідувати пожежу на площі 12 квадратних метрів.

Згодом, о 08:36, рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в одному з багатоповерхівних будинків Миколаєва. Займання виникло на балконі 9-го поверху, частково перекинувшись на 8 поверх. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів.

В селі Краснопілля Березанської територіальної громади Миколаївського району рятувальники приборкали пожежу в приміщені господарчої споруди на території приватного домоволодіння площею 6 квадратних метри.

Також у селі Обухівка Новомар'ївської територіальної громади рятувальники 10 ДПРЧ ліквідували пожежу соломи в тюках на території приватного домоволодіння площею 80 квадратних метрів.

В чотирьох останніх випадках причини пожеж встановлюються.

Всього до гасіння залучалось 70 вогнеборців, 26 одиниць спец техніки, відділення місцевих пожежних охорон «Пересадівка», «Коблево», «Первомайське», «Мартинівка». Додатково залучались співробітники поліції та карета швидкої медичної допомоги.

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.

