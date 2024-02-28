Миколаївські поліцейські встановили особу російського військового, який віддавав накази катувати людей під час окупації Снігурівки.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської поліції.

Окупанту заочно повідомили про підозру у катуванні місцевих мешканців на колишній тимчасово окупованій території Миколаївської області.

Слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, встановили, що під час окупації Снігурівки російські військові розпочали репресії місцевого населення і нелегально ув’язнили трьох чоловіків і жінку.

Ув’язнених чоловіків по одному заводили до різних кімнат будинку та приміщення гаражу, де знущались, били, катували та імітували постріли біля голови, вимагаючи надати дані про місце розташування військових Збройних сил України, територіальної оборони, корегувальників та озброєння. З жінки військові РФ намагались отримати будь-яку запитувану ними інформацію шляхом погрози вбивством та психологічного тиску.

Встановили окупанта, який віддавав накази катувати снігурівців. Зображення: поліція Миколаївщини

У січні 2024 року слідчі слідчого управління та фахівці кримінального аналізу обласного главку поліції встановили командира (позивний «Сибирь») 2-ї групи спеціального призначення 23 загону спеціального призначення «Оберег» Уральського округу військ національної гвардії РФ, який віддавав накази про незаконне утримання і катування мешканців Снігурівки, в чому і сам безпосередньо брав участь.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури слідчі заочно повідомили йому про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням і віддані наказу про вчинення таких дій (частина 1 статті 438 Кримінального Кодексу України), що карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

Нині правоохоронці встановлюють особи інших російських військових, причетних до вчинення вказаного злочину. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 2 тисячі 523 порушень законів та звичаїв війни.