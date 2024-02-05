Російський військовий. Фото з відкритих джерел

Правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 2 тисячі 523 кримінальних правопорушення щодо порушень законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Наразі розслідування цих злочинів здійснюється в рамках 2 тисяч 147 кримінальних справ. До суду з обвинувальними актами направлено 5 кримінальних проваджень стосовно 8 осіб.

В прокуратурі розповіли, що правоохоронними органами області здійснюється досудове розслідування у 67 кримінальних провадженнях, де 104 дитини постраждали від воєнної агресії, 19 — загинули та 85 — отримали поранення.

За фактами пошкодження/руйнування закладів дитячої інфраструктури здійснюється досудове розслідування у 75 кримінальних провадженнях. Закінчено 102 кримінальних провадження, в яких дітей визнано потерпілими, з направленням до суду обвинувальних актів та клопотань.

Нагадаємо, станом на січень 2024 року зафіксовано 12 випадків катувань окупантами цивільних на території Миколаївської області.

Також повідомлялося, що у Миколаївській області судитимуть двох російських військових, які під час окупації Шевченківської громади знущалися та катували місцевих жителів.