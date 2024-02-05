Правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 2 тисячі 523 кримінальних правопорушення щодо порушень законів та звичаїв війни.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Наразі розслідування цих злочинів здійснюється в рамках 2 тисяч 147 кримінальних справ. До суду з обвинувальними актами направлено 5 кримінальних проваджень стосовно 8 осіб.
В прокуратурі розповіли, що правоохоронними органами області здійснюється досудове розслідування у 67 кримінальних провадженнях, де 104 дитини постраждали від воєнної агресії, 19 — загинули та 85 — отримали поранення.
За фактами пошкодження/руйнування закладів дитячої інфраструктури здійснюється досудове розслідування у 75 кримінальних провадженнях. Закінчено 102 кримінальних провадження, в яких дітей визнано потерпілими, з направленням до суду обвинувальних актів та клопотань.
Нагадаємо, станом на січень 2024 року зафіксовано 12 випадків катувань окупантами цивільних на території Миколаївської області.
Також повідомлялося, що у Миколаївській області судитимуть двох російських військових, які під час окупації Шевченківської громади знущалися та катували місцевих жителів.
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Правоохоронні органи Миколаївської області зафіксували 2 тисячі 523 кримінальних правопорушення щодо порушень законів та звичаїв війни.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Наразі розслідування цих злочинів здійснюється в рамках 2 тисяч 147 кримінальних справ. До суду з обвинувальними актами направлено 5 кримінальних проваджень стосовно 8 осіб.
В прокуратурі розповіли, що правоохоронними органами області здійснюється досудове розслідування у 67 кримінальних провадженнях, де 104 дитини постраждали від воєнної агресії, 19 — загинули та 85 — отримали поранення.
За фактами пошкодження/руйнування закладів дитячої інфраструктури здійснюється досудове розслідування у 75 кримінальних провадженнях. Закінчено 102 кримінальних провадження, в яких дітей визнано потерпілими, з направленням до суду обвинувальних актів та клопотань.
Нагадаємо, станом на січень 2024 року зафіксовано 12 випадків катувань окупантами цивільних на території Миколаївської області.
Також повідомлялося, що у Миколаївській області судитимуть двох російських військових, які під час окупації Шевченківської громади знущалися та катували місцевих жителів.