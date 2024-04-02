Україна повернула з окупації ще одну дитину / Фото з відкритих джерел

З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще одну дитину — 17-річного юнака.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії росіяни змусять його воювати проти Батьківщини. Нині йому вже сімнадцять. Весь цей час хлопець продовжував сподіватися на повернення в Україну», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повернути хлопця додому вдалося за допомоги волонтерської організації Save Ukraine. Він уже перебуває з родиною у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів.

За інформацією Олександр Прокудін, від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вже повернули 48 дітей.

Нагадаємо, комітет Організації Об'єднаних Націй з прав дитини в четвер, 8 лютого, закликав Росію припинити депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України та повернути їх у сім’ї, розцінюючи такі вчинки як порушення міжнародного права.