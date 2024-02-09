Комітет Організації Об'єднаних Націй з прав дитини в четвер, 8 лютого, закликав Росію припинити депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України та повернути їх у сім’ї, розцінюючи такі вчинки як порушення міжнародного права.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За інформацією агенції, в ООН запросили від Москви інформацію про точну кількість вивезених з України дітей та їх місцеперебування задля ідентифікації та повернення дітей до України. Також комітет вимагає від Росії зобов'язання, аби жодну дитину не позбавили українського громадянства, особистих даних, імені та відомостей про родину.

Голова комітету Енн Скелтон розповіла, що російська делегація, яка минулого місяця відвідувала Женеву для переговорів з питань дітей, часто користувалася підміною понять.

«У діалозі ми часто виявляли, що ми використовуємо одну термінологію, а вони іншу. Ми використовували слово «усиновлення», а вони заперечували, що це усиновлення, і говорили про «прийомних дітей», — зазначила вона.

Урядовиця додала, що у РФ визнали отримання багатьма депортованими дітьми російського громадянства, що свідчить про наміри Кремля не надавати свідчення. Водночас в російській делегації заявляли, що «захищали вразливих дітей» від перебування в зоні бойових дій.

Нагадаємо, 2 лютого, Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих РФ територій.

Як додають у відомстві, наразі триває 15 рятувальна місія, і на сьогодні це вже 235 дітей, яких повернули в Україну з окупації та території Росії.

Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.