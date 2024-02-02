У п'ятницю, 2 лютого, Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих РФ територій.
Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine, команда якої займалася поверненням.
Зазначається, що дітям, яких вдалося звільнити з окупації, від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з українських центрів.
«З окупованої частини Запорізької та Херсонської областей команда Save Ukraine повернула чотирьох дітей», — йдеться у повідомленні.
Як додають у відомстві, наразі триває 15 рятувальна місія, і на сьогодні це вже 235 дітей, яких повернули в Україну з окупації та території Росії.
Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.
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У п'ятницю, 2 лютого, Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих РФ територій.
Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine, команда якої займалася поверненням.
Зазначається, що дітям, яких вдалося звільнити з окупації, від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з українських центрів.
«З окупованої частини Запорізької та Херсонської областей команда Save Ukraine повернула чотирьох дітей», — йдеться у повідомленні.
Як додають у відомстві, наразі триває 15 рятувальна місія, і на сьогодні це вже 235 дітей, яких повернули в Україну з окупації та території Росії.
Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|