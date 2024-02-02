Хлопець загорнувся в прапор України. Фото: Микола Кулеба

У п'ятницю, 2 лютого, Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих РФ територій.

Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine, команда якої займалася поверненням.

Зазначається, що дітям, яких вдалося звільнити з окупації, від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з українських центрів.

«З окупованої частини Запорізької та Херсонської областей команда Save Ukraine повернула чотирьох дітей», — йдеться у повідомленні.

Як додають у відомстві, наразі триває 15 рятувальна місія, і на сьогодні це вже 235 дітей, яких повернули в Україну з окупації та території Росії.

Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.