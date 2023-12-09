Наразі Україні вдалося повернути з РФ 387 дітей, що їх викрали росіяни під час окупації.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

«Наразі Україні вдалося повернути 387 із майже 20 тисяч викрадених РФ дітей. І кожне повернення — не статистика, а унікальна спецоперація, причому міжнародна», — пише Олена Зеленська.

Вона зазначила, що РФ не йде на прямий контакт з українською стороною з цього питання, тому дітей доводиться повертати додому через треті країни – «за посередництва багатьох небайдужих людей».

«Росія не йде на прямий контакт із нами. І тому діти їдуть додому через треті країни, за посередництва багатьох небайдужих людей. От чому важлива співпраця світу. От чому я так сподіваюся на коаліцію для порятунку викрадених дітей, яку запропонувала створити Канада місяць тому і яка скоро має запрацювати», — розповіла вона.

Олена Зеленська додає, що значна частина викрадених дітей — сироти чи позбавлені батьківської опіки. Їх вивозили в росію цілими інтернатами,

«Тож нашою принциповою позицією має стати те, що після повернення на батьківщину їх має зустріти родина. Нехай прийомна, але справжня», — наголосила Олена Зеленська.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.