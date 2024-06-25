Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це йдеться у повідомленні МКС.

Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Мова про завдання ударів по цивільних об'єктах та заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також за злочин проти людяності.

«Друга Палата попереднього провадження визнала, що є розумні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електроенергетичній інфраструктурі в період як мінімум з 10 жовтня 2022 року принаймні 9 березня 2023 року», – йдеться у заяві.

Встановлено також, що удари були спрямовані проти цивільних об'єктів, а для тих об'єктів, які у відповідний момент могли кваліфікуватися як військові, очікувана побічна шкода цивільному населенню була б надмірною порівняно з очікуваною військовою перевагою.

Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023 року видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Офіс генпрокурора України заявляв, що тепер за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду — це стосується країн, які ратифікували Римський статут (це міжнародний договір, на основі якого заснували Міжнародний кримінальний суд. США, Росія, Ізраїль і Північний Судан спочатку поставили свої підписи, але згодом передумали й відкликали їх, – прим.).