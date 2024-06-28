Фото Миколаєва узято для ілюстрації з архіву «НикВести»

Фонд держмайна України провів аукціон з приватизації держпідприємства «Миколаївське морське агентство». Ціна на підприємство зросла у 20 разів – до 14,28 мільйонів гривень.

Відповідні торги 27 червня провів Фонд державного майна, пишуть «НикВести».

В аукціоні взяли участь шість підприємств: «Лонг Ренж» з пропозицією 2,1 мільйона гривень, «Миколаївська ера» з пропозицією 2 мільйона гривень, «Миколаївський рибний порт» – 14,2 мільйона гривень, Кулик Вікторія Ярославівна – 3,6 мільйона гривень, «Про Макс Сервіс» – 2,1 мільйона гривень, «Грйпсифід стрім» – 10 мільйонів гривень.

Фото: Telegram-канал голови Фонду державного майна Віталія Коваля

А перемогу отримав «Миколаївський рибний порт» з найвищою пропозицією – 14,2 мільйона гривень. Він взяв з 2006 року до 2031 року в оренду частину майна держпідприємства для розміщення офісу, складських приміщень та приміщення чергового. Тепер Миколаївський рибний порт матиме у своєму розпорядженні 6 одиниць нерухомого майна, 65 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар) та плавучий причал ПЖ-61.

Об’єкт має вдалу транспортну розв’язку та перспективне місцерозташування – неподалік Чорноморського суднобудівного заводу та залізничного вокзалу, поруч з річкою Південний Буг.

Станом на березень 2024 року на підприємстві працює два співробітники. Морське агенство заробило від оренди майна у 2021 році – 494,5 тисяч гривень, у 2022 році – 168,8 тисяч гривень, у 2023 році – 336,7 тисяч гривень.

Крім того, за умовами покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Миколаївське морське агентство» зобов’язаний погасити протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом та не звільняти працівників протягом шести місяців від дати переходу права власності.

Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 2021 року майно морагенства було заарештовано у справі про стягнення 5,2 мільйона гривень, судовий процес триває.

Раніше заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України Олег Сокол повідомляв, що від приватизація цього та ще чотирьох об'єктів призведе до значних надходжень у бюджет та сприятиме розвитку економіки регіону.

— Це найбільші об'єкти в Миколаївській області, які розташовані в самому Миколаєві. Тобто досить велика кількість об'єктів, які активно зараз готуються до продажу. Очікуємо значно більші надходження, ніж були минулого року і готуємо об'єкти на аукціон, — повідомив Олег Сокол.

Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Раніше процес приватизації було призупинено через те, що Миколаївщина входила до переліку територій, що належали до зони бойових дій або наближених до зони бойових дій.

Після розблокування процесу приватизації в регіональному відділенні Фонду державного майна повідомили, що протягом 2024 року планують виставити на аукціон чотири об'єкти державної власності:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської та база відпочинку та науки у Коблевому. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

На початку березня 2024 року єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» разом з базою відпочинку «Наука» в Коблевому біля Чорного моря продали на аукціоні за 10,8 мільйонів гривень.

А у травні 2024 року – єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,1 мільйона гривень.