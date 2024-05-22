Скриншот аукціону з Фонду державного майна

Фонд держмайна продав на аукціоні єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,15 мільйона гривень.

Відповідні торги 15 травня провів Фонд державного майна.

Слід зазначити, що ФДМ у квітні вже виставляв на торги цей майновий комплекс за 11 мільйонів 395 тисяч гривень, проте вони не відбулись через відсутність учасників.

Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство спеціалізується на виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, зокрема протезів та ортопедичного взуття. Важливою умовою продажу є збереження профілю діяльності протягом не менше 10 років, а також заборона звільнення працівників протягом шести місяців після зміни власника.

В аукціоні прийняли участь два підприємства: приватне підприємство «Ортотоп», яке запропонувала за комплекс 6,5 мільйонів гривень та товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа Біонік», що запропонувало 7,15 мільйона гривень.

Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства

На приватизацію було виставлено триповерхову будівлю (загальна площа будівлі – 760 м2, загальна площа об'єкта – 1906,8 м2), крім цього, до складу комплексу входить гараж, альтанка, огорожа, обладнання. На балансі підприємства відсутні захисні споруди цивільного захисту та пам’ятки архітектури.

Також у власності підприємства є 5 вантажівок та легкове авто Chevrolet Lacetti 2004 року випуску. На момент оголошення аукціону на підприємстві працює 33 співробітники з середньою зарплатою 12 тисяч гривень на місяць.

Зокрема підприємство заробило у 2021 році 20,9 мільйона гривень, у 2022 році – 12,6 мільйона гривень, а у 2023 році 24,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Раніше процес приватизації було призупинено через те, що Миколаївщина входила до переліку територій, що належали до зони бойових дій або наближених до зони бойових дій.

Після розблокування процесу приватизації в регіональному відділенні Фонду державного майна повідомили, що протягом 2024 року планують виставити на аукціон чотири об'єкти державної власності:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської та база відпочинку та науки у Коблево. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

На початку березня 2024 року єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» разом з базою відпочинку «Наука» в Коблевому біля Чорного моря продали на аукціоні за 10,8 мільйонів гривень.