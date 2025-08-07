Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Україні 72% державних підприємств не працюють або взагалі є «фантомами», — Гетманцев

Вид на Миколаївський суднобудівний завод. Ілюстративне фото: з архіву «МикВісті»Вид на Миколаївський суднобудівний завод. Ілюстративне фото: з архіву «МикВісті»

Більшість державних підприємств в Україні не приносять прибутку і фактично не функціонують. 

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, посилаючись на звіт Рахункової палати про діяльність Фонду держмайна у 2024 році.

За словами Гетманцева, 72,1% держпідприємств або не працюють, або взагалі є «фантомами» — структурами, які існують лише формально. При цьому рівень збитковості державного сектору майже вдвічі перевищує загальнонаціональний показник.

При цьому Гетманцев окреслив низку проблем, про які також ішлося в звіті: 

  • майже 70% підприємств розпочали 2025 рік без затверджених фінансових планів (тобто по них немає жодного адекватного прогнозування надходжень, а отже і неможливо провести відповідну оцінку роботи, досягнутих KPI),

  • лише 7% підприємств із державною часткою понад 50% сплатили дивіденди (бюджетні надходження склали всього 182  мільйонів гривень),

  • заборгованість із заробітної плати на підприємствах в управлінні Фонду держмайна за 2024 рік зросла ще на 14% (84,6 мільйонів гривень) до 685,5 мільйонів гривень,

  • середня вартість оренди квадратного метра державного майна минулого року знизилася на третину, а борг орендарів перед державним бюджетом понад 409 мільйонів гривень (майже 15% з яких складає безнадійна заборгованість),

  • більшість підприємств в управлінні Фонду декларують збитки, сума складає 6,45 мільярдів гривень.

Водночас Гетманцев нагадав, що план надходжень від приватизації у 2024 році був перевиконаний на 247%, що принесло бюджету майже десять мільярдів гривень.

— У нас точно немає «зайвого» ресурсу, щоб держава далі тягнула на собі всі ці збиткові або взагалі «фантомні» підприємства. Управління повинне бути ефективним, мають бути чіткі KPI, контроль і відповідальність за їх невиконання. Якщо немає можливості це забезпечити — потрібно шукати нового власника, так держава замість збитків отримає кошти з приватизації. Якщо ж ситуація з неліквідністю катастрофічна  з'ясовувати, хто був причетним до доведення підприємства до такого стану, — переконаний Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що у Миколаївській області через відсутність директорів на державних підприємствах затягується процес підготовки обʼєктів до продажу.

Раніше повідомлялось, що Фонд держмайна України провів аукціон з приватизації держпідприємства «Миколаївське морське агентство». Ціна на підприємство зросла у 20 разів — до 14,28 мільйонів гривень.

