Фонд держмайна: закритий порт не причина затягувати приватизацію глиноземного заводу в Миколаєві

Миколаївський глиноземний завод фактично не працює уже майже три роки, архівне фото МикВісті

Основна проблема Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) — це заблоковане судноплавство через бойові дії та тимчасову окупацію росіянами Кінбурнської коси, і неможливість роботи порту, проте це не стане причиною відтермінування його приватизації.

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розказала виконуюча обов’язки голови Фонду держмайна Іванна Смачило, пишуть «МикВісті».

У статті зазначається, що найбільшою проблемою Миколаївського глиноземного заводу є закриті порти, оскільки це робить його продукцію неконкурентною.

Проте, запевнила Іванна Смачило, це не стане причиною відтермінування приватизації.

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У фонді Держмайна повідомили, що проблемою в процесі приватизації Миколаївського глиноземного заводу є те, що корпоративні права та майно відокремлені одне від одного.

«Миколаївський глиноземний завод треба збирати: корправа і рухоме-нерухоме майно – окремо. Ми все повертаємо рішенням суду, це довгий шлях. У випадку Миколаївського глиноземного – це понад 200 одиниць транспорту, зокрема специфічні виробничі машини», - цитує видання Іванну Смачило.

Націоналізація Миколаївського глиноземного заводу

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.

Зараз на підприємстві з п’яти тисяч співробітників залишилось 400. Основна їх задача — підтримка двох шламосховищ, які знаходяться на території МГЗ.

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