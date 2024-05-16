На Миколаївщині 15 травня та в ніч на 16 травня вогнеборці ліквідували чотири пожежі, одна з яких виникла в результаті ворожого обстрілу.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що у селищі міського типу Арбузинка Первомайського району загорілась господарча будівля на території приватного домоволодіння.
Також у Миколаєві сталась пожежа будівельного вагончика та у селищі Зелений Гай Доманівської територіальної громади Вознесенського району горіли автомобіль та два мопеди під відкритим навісом на території приватного домоволодіння.
На всі вогневі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування і гасіння.
Причини пожеж наразі встановлюються.
Загалом вчора на ліквідацію всіх пожеж від ДСНС залучались понад 50 вогнеборців та 11 спецавтомобілів.
Нагадаємо як у Коблевому на Миколаївщині горіло сміттєзвалище.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
На Миколаївщині 15 травня та в ніч на 16 травня вогнеборці ліквідували чотири пожежі, одна з яких виникла в результаті ворожого обстрілу.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що у селищі міського типу Арбузинка Первомайського району загорілась господарча будівля на території приватного домоволодіння.
Також у Миколаєві сталась пожежа будівельного вагончика та у селищі Зелений Гай Доманівської територіальної громади Вознесенського району горіли автомобіль та два мопеди під відкритим навісом на території приватного домоволодіння.
На всі вогневі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування і гасіння.
Причини пожеж наразі встановлюються.
Загалом вчора на ліквідацію всіх пожеж від ДСНС залучались понад 50 вогнеборців та 11 спецавтомобілів.
Нагадаємо як у Коблевому на Миколаївщині горіло сміттєзвалище.