Чоловік, який пограбував магазин. Фото: поліція у Миколаївській області

Ввечері, 1 квітня у Южноукраїнську місцевий мешканець скрасти із супермаркету алкоголь та продукти. Чоловіку загрожує до десяти років ув'язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що про інцидент повідомив охоронець магазину у Южноукраїнську.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що правопорушник, перебував в приміщенні торговельної зали супермаркету, заволодів алкогольними напоями та продуктами харчування і намагався непомітно пронести їх в сумці повз касу.

«Співробітники охорони магазину, на очах яких стався злочин, намагались зупинити молодика, однак той почав втікати з місця події разом з викраденим майном. Вибігши з магазину, зловмисник залишив сумку з відібраним товаром неподалік та зник у невідомому напрямку», — йдеться у повідомленні.

Провівши низку першочергових розшукових заходів, зокрема і аналіз записів камер відеоспостереження, та отримавши детальний опис молодика, поліцейські виявили його на одній із вулиць міста. Зловмисником виявився 22-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Правоохоронці затримали молодика у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували його дії за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 КК України «Грабіж».

За скоєний злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, у Снігурівці Баштанського району Миколаївщини двоє 16-річних хлопців побили 28-річного місцевого жителя, відібрали у нього гаманець із грошима, документами та мобільний телефон.

Раніше повідомлялося, що жителька Снігурівки Миколаївської області звернулася до поліції із заявою, що невідомі побили її та забрали рюкзак із грошима.