Ввечері, 1 квітня у Южноукраїнську місцевий мешканець скрасти із супермаркету алкоголь та продукти. Чоловіку загрожує до десяти років ув'язнення.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Зазначається, що про інцидент повідомив охоронець магазину у Южноукраїнську.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що правопорушник, перебував в приміщенні торговельної зали супермаркету, заволодів алкогольними напоями та продуктами харчування і намагався непомітно пронести їх в сумці повз касу.
«Співробітники охорони магазину, на очах яких стався злочин, намагались зупинити молодика, однак той почав втікати з місця події разом з викраденим майном. Вибігши з магазину, зловмисник залишив сумку з відібраним товаром неподалік та зник у невідомому напрямку», — йдеться у повідомленні.
Провівши низку першочергових розшукових заходів, зокрема і аналіз записів камер відеоспостереження, та отримавши детальний опис молодика, поліцейські виявили його на одній із вулиць міста. Зловмисником виявився 22-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Правоохоронці затримали молодика у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували його дії за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 КК України «Грабіж».
За скоєний злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.
Нагадаємо, у Снігурівці Баштанського району Миколаївщини двоє 16-річних хлопців побили 28-річного місцевого жителя, відібрали у нього гаманець із грошима, документами та мобільний телефон.
Раніше повідомлялося, що жителька Снігурівки Миколаївської області звернулася до поліції із заявою, що невідомі побили її та забрали рюкзак із грошима.
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Ввечері, 1 квітня у Южноукраїнську місцевий мешканець скрасти із супермаркету алкоголь та продукти. Чоловіку загрожує до десяти років ув'язнення.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Зазначається, що про інцидент повідомив охоронець магазину у Южноукраїнську.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що правопорушник, перебував в приміщенні торговельної зали супермаркету, заволодів алкогольними напоями та продуктами харчування і намагався непомітно пронести їх в сумці повз касу.
«Співробітники охорони магазину, на очах яких стався злочин, намагались зупинити молодика, однак той почав втікати з місця події разом з викраденим майном. Вибігши з магазину, зловмисник залишив сумку з відібраним товаром неподалік та зник у невідомому напрямку», — йдеться у повідомленні.
Провівши низку першочергових розшукових заходів, зокрема і аналіз записів камер відеоспостереження, та отримавши детальний опис молодика, поліцейські виявили його на одній із вулиць міста. Зловмисником виявився 22-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Правоохоронці затримали молодика у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували його дії за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 КК України «Грабіж».
За скоєний злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.
Нагадаємо, у Снігурівці Баштанського району Миколаївщини двоє 16-річних хлопців побили 28-річного місцевого жителя, відібрали у нього гаманець із грошима, документами та мобільний телефон.
Раніше повідомлялося, що жителька Снігурівки Миколаївської області звернулася до поліції із заявою, що невідомі побили її та забрали рюкзак із грошима.