Затримання групи. Фото: СБУ.

Служба безпеки України затримала мешканців Харківщині, які підозрюються у спробі передати Росії новітні технологічні українські розробки у галузі паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомляє СБУ.

Уточнюється, що серед затриманих були очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За даними спецслужби, РФ цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них.

«Такі турбіни не виготовляються в РФ, а до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувалися на Харківському підприємстві. Наявні в Росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту. Тож науково-технічні досягнення України потрібні були агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах «Росатома» та модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу РФ», — пояснили в повідомленні.

Як встановило розслідування, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу. За вказівкою їхні поплічники мали викрасти «потрібні» документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до рф.

В організатора виявили понад 5 мільйонів у гривневому еквіваленті, які він ймовірно отримав за співпрацю з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. У разі, якщо в суді доведуть їх провину — їм загрожує довічне позбавлення волі.

Листування на телефоні затриманого. Фото: СБУ.

Телефон затриманого. Фото: СБУ.

Нагадаємо як у Польщі затримали агента спецслужб РФ, який готував замах на Зеленського.