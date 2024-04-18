Служба безпеки України. Фото: Уніан

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора разом з органами правопорядку Польщі затримали поляка, який співпрацював із російським ГРУ та пропонував замах на президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора і СБУ.

За даними слідства, підозрюваний за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ, та повідомив їх про готовність працювати на користь військової розвідки РФ.

Його завдання включали збір та передачу країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні.

Польська прокуратура висунула йому звинувачення в готовності діяти на користь іноземної спецслужби. 18 квітня його відправили під варту.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканця Дніпра, який ймовірно допомагав РФ наводити ракети та дрони на місто.

Також СБУ затримала агента РФ, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА.